320€ à gagner avec Caen-Nice & Espanyol-Valence

Caen - Nice :

Espanyol - Valence :

Si vous misez sur les paris "Moins de 2,5 buts" lors de Caen – Nice et "Match nul ou victoire de Valence" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Après une saison remarquable, Nice peine sur ce nouvel exercice et pointe à une inquiétante 15ème place en Ligue 1. En difficulté dans le domaine offensif notamment, les hommes de Lucien Favre n'ont inscrit que 2 buts lors des 4 dernières journées et seront privés de leur meilleur buteur Mario Balotelli (Plea traverse lui une grosse crise de confiance). En revanche, les Aiglons se sont repris défensivement sur leurs 2 derniers matchs (1 seul but pris face à la Lazio et Dijon), retrouvant un Dante à bon niveau. En face, Caen se classe au 7ème rang du championnat en se reposant sur la 5ème meilleure défense de Ligue 1 malgré un secteur offensif peu emballant (3ème plus mauvaise attaque de Ligue 1). Comme la saison passée (défaite niçoise 1-0 à Malherbe), un match fermé est attendu.2ème de Liga à seulement 4 points du Barça, Valence continue son début de saison quasi-impeccable et présente un bilan de 8 victoires et 3 nuls. Invaincus donc, les partenaires de l'international français Geoffrey Kondogbia restent même sur 7 succès lors des 7 dernières journées. En face, l'Espanyol se classe au 13ème rang de Liga et n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs, pour 2 matchs nuls et 2 défaites. Défaits chez le très mal classé Alavés avant la trêve, les Catalans devraient éprouver des difficultés à rivaliser ce dimanche face au club Ché qui pourra compter sur son meilleur buteur Zaza, forfait avec l'Italie contre la Suède mais opérationnel ce week-end.