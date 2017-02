31 jours de TIG pour Lucas Hernandez et sa compagne

0

CP

Pas de jaloux, ce lundi, dans la famille Hernandez. Le tribunal pénal de Madrid a condamné Lucas Hernandez et son ex-compagne à la même peine : 31 jours de travaux d'intérêt général. Une condamnation accompagnée de six mois d'éloignement mutuel. Il n'a donc pas choisi de suivre les recommandations du parquet qui avait requis sept mois de prison à l'encontre du joueur de l' Atlético et six pour son ancienne petite amie.Pour rappel, le 3 février dernier, une violente dispute avait éclaté entre les deux tourtereaux, qui avaient notamment échangé des coups et des griffures. À la suite de l'incident, aucune plainte n'avait été déposée, mais la justice espagnole avait décidé de se saisir de l'affaire.À défaut de nettoyer les lucarnes, le Français va devoir s'habituer à bichonner les rues de Madrid.