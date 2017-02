308€ à gagner avec PSG - Barça & Benfica - Dortmund

2

PSG - Barcelone :

Benfica - Dortmund :

Ces deux formations suivent une trajectoire assez similaire avec une première moitié de saison décevante pour leur niveau respectif mais une solidité retrouvée depuis le début de l'année 2017. Si le PSG avait envoyé un signal fort vendredi soir en s'imposant largement à Bordeaux (0-3), le Barça a fait encore meilleure impression en donnant une fessée à Alavés, équipe qui perd peu cette saison, qui plus au Pays Basque (0-6). Le club parisien va mieux en ce moment mais il semble avoir moins de certitudes de la saison passée, et il n'est pas encore au niveau pour battre les top équipes européennes. Le Barça devrait au moins tenir le match nul au Parc.Encore battu samedi en Bundesliga chez le mal classé Darmstadt, le Borussia continue d'avoir des soucis à l'extérieur (1 seule victoire sur ses 7 derniers déplacements). En face, le Benfica n'a perdu qu'un seul match cette saison dans son Estadio da Luz, et, depuis cette rencontre face à Naples, les Lisboètes ont récupéré leur meilleur buteur de la saison passée Jonas qui a déjà planté 8 fois sur ses 10 matchs joués en 2017. Bien organisé autour d'un 4-4-2 solide, le Benfica devrait pouvoir profiter en contre des largesses défensives habituelles de Dormtund. Là encore, on voit le club portugais obtenir au moins le nul.