300€ à gagner avec Monaco & Celta Vigo - Real Madrid

0

Monaco - Nancy :

Celta Vigo - Real Madrid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Toujours aussi facile à domicile, Monaco a explosé Lorient dimanche au Louis II (4-0) alors que les Merlus revenaient en bonne forme. Si Nancy s'est reposé ce week-end et que Monaco joue tous les trois jours, Jardim a annoncé qu'il ne ferait que 3 ou 4 changements par rapport à son équipe-type et le 11 de départ monégasque devrait donc être de très bonne facture. Le rythme de Monaco à domicile cette saison (15 victoires, 2 nuls, 1 seule défaite) devrait permettre aux Monégasques d'aller chercher leur finale de Coupe de la Ligue, face à une équipe de Nancy à sa portée.Vainqueur au Bernabeu lors du match aller (1-0), le Celta Vigo a fait de cette Coupe du Roi sa priorité, comme en témoigne l'équipe B alignée dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad (défaite 1-0). Avant ce match de Liga un peu lâché par Eduardo Berizzo, les Galiciens avaient remporté leurs 6 dernières rencontres. Très solide à domicile, le Celta Vigo va sans doute poser de nouveau de gros problèmes aux Merengue qui ont eu du mal à battre Malaga samedi à domicile (2-1) après 3 matchs sans victoire (1 nul face à Séville, puis 2 défaites contre le Celta Vigo et toujours Séville).Si vous misez sur les victoires de Nancy et le pari "Celta Vigo ne perd pas ou perd de 1 but" dans un combiné, la cote atteindra 1,95 chezet 1,80 chezquel que soit le résultat de votre 1er pari ! Inscrivez-vous avec le code "SOFOOT", misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 300€ (180€ du pari + 120€ de bonus). Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !avecqui vous offre un premier pari remboursé SANS RISQUE de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé SANS RISQUE de 100€avecqui vous offre un premier pari remboursé SANS RISQUE de 100€avecqui vous offre en ce moment un bonus ÉNORME et EXCLUSIF de 110€ (premier pari remboursé à hauteur de 90€ + 20€ supplémentaires) en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont 60€ pour 20€ déposésavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un premier pari remboursé jusqu'à 100€, pour 170€ de bonus au totalavecqui vous offre un bonus énorme de 250€ (1er pari remboursé de 50€ + 100€ de Bonus sur votre 1er dépôt + 100€ à utiliser dans les Casinos JOA)