298€ à gagner avec Liverpool, Feyenoord & AZ Alkmaar

Liverpool - Swansea :

Feyenoord - Willem II :

AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Qualifié mercredi en Cup en alignant son équipe B, Liverpool doit maintenant retrouver un bon rythme en championnat. 3es de Premier League, les Reds sont de retour à Anfield où ils ont remporté 5 de leurs 6 derniers matchs de championnat, et où ils accueillent la lanterne rouge Swansea. Les Gallois, qui ont déjà changé 2 fois d'entraîneur cette saison, semblent bien partis pour quitter l'élite du football britannique. Ils viennent de perdre 6 de leurs 7 derniers matchs et ne peuvent toujours pas compter sur leur recrue offensive néerlandaise Narsingh, blessé, dont ils attendent beaucoup.En tête de l'Eredivise avec 5 points d'avance sur l'Ajax, le Feyenoord Rotterdam a signé une superbe 1ere partie de saison. Sur une série de 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le club néerlandais toujours mené par l'emblématique Dirk Kuyt reçoit Willem II, 12e du classement qui vient de reprendre l'année par une défaite à domicile face au modeste NEC Nimègue. Vainqueur de 10 de ses 12 matchs nationaux joués à domicile cette saison, le Feyenoord devrait pouvoir enchaîner ce samedi.Autre équipe solide de cette Eredivise, l'AZ Alkmaar est actuellement 5e du classement et vise une énième qualification en Europa League à la fin de la saison. Vainqueurs des Go Head Eagles (1-3) pour leur match de reprise, les joueurs d'Alkmaar reçoivent une nouvelle équipe en difficultés ce samedi. 13e du championnat, le Sparta Rotterdam reste sur 4 défaites consécutives en Eredivisie et a perdu lors de 6 de ses 8 derniers déplacements. L'AZ Alkmaar a en revanche remporté 4 de ses 6 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues (pour 1 nul contre l'Ajax et 1 défaite contre le Feyenoord, soit les 2 équipes de tête).Si vous misez sur les victoires de Liverpool, Feyenoord et Alkmaar dans un combiné, la cote atteindra 1,98 chez, site de paris sportif qui vous offre un bonus ÉNORME de 150€ et parmi les meilleures cotes du marché.Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce combiné et gagnez 298€. Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !