295€ à gagner avec Liverpool, Naples & Lazio - Juve

Après avoir doublé sur le dernier combiné, tentez d'aller chercher près de 300€ sur les matchs de samedi

Si vous êtes l'un des nombreux parieurs à avoir profiter du bonus de 10€ sans dépôt chez Winamax ces derniers jours, vous avez la possibilité de jouer ce combiné en utilisant votre 2e bonus : un 1er pari remboursé de 100€ en CASH !

Liverpool - Newcastle :

Naples - AS Roma :

Lazio - Juventus :

Si vous misez sur les victoires de Naples, Liverpool et le pari "Nul ou Juve" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pratiquement qualifié pour les 1/4 de C1 depuis son 5-0 mis à Porto à l'extérieur, Liverpool a la tête totalement à cette rencontre de championnat. 3es de Premier League, les Reds sont engagés dans une course à la C1 où chaque point compte. Défait à Chelsea (2 fois), Man City, Arsenal et Manchester United, Newcastle ne devrait pas pouvoir rivaliser à Anfield.Eliminé de C1, C3 et de la Coupe d'Italie, Naples n'a d'yeux que pour la Serie A et un titre de champion qu'il n'a plus goûté depuis 1990. Sur une série de 10 victoires consécutives en championnat d'Italie (dont la dernière 5-0 à Cagliari), les Napolitains accueillent une équipe romaine défaite sur ses 2 dernières rencontres (à Donetsk en C1 et à domicile face au Milan) et particulièrement prenable quand elle est en déplacement.Pendant que la Juve se qualifiait mercredi pour la finale de Coupe d'Italie, la Lazio se faisait sortir à domicile par le Milan, symbolisant la forme actuelle des deux équipes. Moins bien depuis fin janvier (4 défaites consécutives en championnat et C3), la Lazio reçoit une Juve invaincue depuis mi-novembre et victorieuse de ses 10 derniers matchs en championnat. La Vieille Dame, qui n'a pas encore encaissé le moindre but par une équipe italienne en 2018, devrait au moins ramener un point de l'Olimpico.