280€ à gagner avec Naples & Dortmund - Tottenham

Après avoir doublé votre mise dimanche pour le retour des championnats européens, tentez de remporter jusqu'à 280€ sur la reprise de la Champions League avec 100€ offerts en CASH

Naples - Shakhtar Donetsk :

Borussia Dortmund - Tottenham :

Si vous misez sur la victoire de Naples et le pari "Match nul ou Tottenham" dans un pari combiné ce dimanche, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec seulement 3 points pris dans ce groupe (à domicile face au Feyenoord 3-1), le Napoli doit absolument l'emporter ce mardi pour encore espérer voir les 1/8es ou au moins être reversé en Europa League. Encore vainqueur du Milan samedi à domicile (2-1), le club napolitain a remporté 6 de ses 8 matchs joués à domicile, pour 1 défaite contre la meilleure équipe continentale actuelle Manchester City et 1 nul face à l'Inter, son dauphin en Italie. Surpris en Ukraine, Naples a les moyens de prendre sa revanche face à un Shakhtar battu ce week-end en championnat et largement dominé sur son match joué à l'Etihad contre City.Battu samedi tactiquement dans le derby du Nord de Londres qui reste un match très spécial, Tottenham affiche néanmoins plus de certitudes dans le jeu et dans les résultats que le Borussia. Après un début de saison canon, le club de Dortmund est entrain de lâcher prise avec une 5e place seulement en Liga et une qualification pour les 1/8es de C1 quasiment impossible. Défait vendredi à Stuttgart, le Borussia n'a remporté qu'1 seul de ses 8 derniers matchs et c'était face à une équipe de 3e division en coupe d'Allemagne. En quête de points pour conserver sa 1ere place, Tottenham devrait au moins obtenir le nul face à une équipe en crise.