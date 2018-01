28 supporters d'Al-Ahly condamnés à un an de prison

1

En Égypte, porter un T-shirt peut vous envoyer en prison.C'est le cas pour ces vingt-huit ultras du club d'Al-Ahly, qui passeront un an derrière les barreaux pour avoir porté un T-shirt en hommage aux « martyrs » du stade de Port Saïd . En 2012, pas moins de 74 personnes ont trouvé la mort et 200 ont été blessées après un match de championnat face à Al-Masry.Ces supporters peuvent toutefois encore faire appel de leur condamnation, eux qui sont accusés de véhiculer un message « offensant envers l'État et incitant à l'émeute » via le port de leurs T-shirts lors d'un match face aux Tunisiens de l'Étoile du Sahel en octobre dernier. En Égypte, certains groupes ultras sont considérés comme des organisations illégales pour l'actuel gouvernement du général Al-Sissi.