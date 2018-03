264€ à gagner avec Juve, Liverpool & Valence

SPAL - Juventus :

Valence - Alaves :

Liverpool - Watford :

Si vous misez sur les victoires de la Juventus, de Valence et de Liverpool dans un pari combiné, la cote atteindra :

Sextuple championne d'Italie en titre, la Juventus, leader du classement avec 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant, s'est remise en selle pour s'adjuger un 7ème sacre de rang en Serie A. Après avoir fait preuve d'irrégularité lors de la 1ère partie de saison, les Bianconeri tournent désormais à plein régime et restent sur une superbe série de 12 succès d'affilée. Menée par la belle forme des attaquants argentins Dybala et Higuain et l'imperméabilité de son secteur défensif, la Vieille Dame ne devrait avoir aucun mal à s'imposer ce samedi face à la SPAL, promu et relégable.Après plusieurs saisons délicates, Valence est de retour au 1er plan cette année. Les partenaires du milieu de terrain français Geoffrey Kondogbia occupent le 4ème rang de Liga et pourraient retrouver les joies de la C1 la saison prochaine. En pleine forme, ils se sont imposés le week-end dernier sur la pelouse du FC Séville (2-0), signant par la même occasion un 6ème match sans défaite de rang. Opposé à une formation d'Alaves 16ème du classement et défaite à 5 reprises lors de ses 6 derniers déplacements, Valence a les atouts pour s'imposer.4ème de Premier League, Liverpool est à la lutte pour s'adjuger l'une des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Après avoir aligné 5 matchs sans défaite de rang (4 victoires et 1 match nul), les Reds ont subi un coup d'arrêt le week-end dernier en s'inclinant sur la pelouse de Manchester United (1-2). Ils sont donc dans l'obligation de réagir ce week-end afin de consolider leur place dans le Top 4. Opposé à une formation de Watford qui n'a glané aucun succès lors de ses 7 derniers déplacements (6 défaites et 1 match nul), Liverpool devrait pouvoir reprendre sa marche en avant.- 2,16 chezqui offre- 2,14 chezqui offre- 2,11 chezqui offre!!!- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 216€- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce combiné et gagnez 214€- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1er pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce combiné et gagnez 264€- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€avecqui vous offre en ce moment un bonus EXCLUSIF de 120€ de paris gratuits en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre un NOUVEAU bonus de 100€ dont un premier pari remboursé 50€avecqui rembourse votre premier pari en paris gratuits jusqu'à 107€, hommage à Robert Pirès le nouvel ambassadeur du siteavecqui vous offre un bonus ÉNORME de 150€, dont 60€ pour seulement 20€ déposésavecqui vous offre un premier pari remboursé de 100€, pour un bonus total de 200€avecqui vous offre un bonus pari sportif jusqu'à 100€