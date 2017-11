259€ à gagner avec Man City & Inter Milan

Après avoir doublé votre mise mercredi puis hier de nouveau, tentez la passe de trois avec notre dernier combiné avant la trêve internationale

Inter - Torino :

Manchester City - Arsenal :

Si vous misez sur les victoires de l'Inter et de Manchester City dans un pari combiné ce dimanche, la cote atteindra :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

2ème de Serie A, l'Inter joue clairement le titre cette saison. Après avoir ramené un bon point de leur déplacement à Naples (0-0), les Nerazzurri se sont imposés lors des 2 dernières journées. Ils ont tout d'abord pris la mesure, à domicile, de la Sampdoria (3-2) avant de dominer, hors de leurs bases, l'Hellas Vérone le week-end dernier (2-1). En face, le Torino n'a gagné qu'1 seul de ses 6 derniers matchs, pour 3 défaites et 2 matchs nuls. Lors de leur dernier déplacement, les hommes de Sinisa Mihailovic ont lourdement chuté à Florence (0-3), après avoir déjà pris le bouillon au Juventus Stadium cette saison (4-0). Intraitable à domicile (5 victoires en autant de matchs), l'Inter devrait l'emporter.Manchester City fait sans doute la plus belle impression depuis le début de la saison en Europe, que ce soit en terme de jeu produit qu'en terme de bilan (15 victoires et 1 match nul toutes compétitions confondues). Leaders de Premier League avec déjà 5 points d'avance sur leur plus proche poursuivant, les Citizens semblent au-dessus de tout le monde et visent un 9ème succès de rang en championnat ce dimanche. Déjà battu à Liverpool, Stoke et Watford cette saison, Arsenal devrait avoir du mal à rivaliser.