255€ à gagner avec Dortmund, Benfica & Celtic Glasgow

Eintracht Francfort - Borussia Dortmund :

Benfica - Vitoria Guimaraes :

Celtic Glasgow - Aberdeen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pour cette finale de Coupe d'Allemagne jouée à Berlin, avantage Dortmund sur le papier comme sur la forme du moment. Depuis son 1/4 de finale de C1 perdu face à Monaco, le Borussia est resté invaincu signant 2 nuls et 4 victoires face au Bayern, Hoffenheim, Gladbach et le Werder. De son côté, l'Eintracht finit très difficilement la saison avec 4 derniers matchs sans victoire (3 défaites et 1 nul à domicile sur la dernière journée face à un RB Leipzig en roue libre), et le renvoi de l'Uruguayen Varela.De nouveau champion, le Benfica vise un doublé coupe-championnat qu'il n'a plus réalisé depuis 2014. Le club lisboète joue une finale à sa portée, face à une équipe du Vitoria Guimaraes qui vient de finir sa saison par 2 défaites dont l'une 5-0 contre ce même Benfica le soir du titre. En plus d'avoir un effectif plus expérimenté des finales, le Benfica aura la chance de jouer cette rencontre à l'Estádio Nacional d'Oeiras, soit tout proche de Lisbonne.Plus encore que Benfica, le Celtic a totalement dominé cette saison au niveau national, finissant le championnat invaincu et surtout 40 points devant son dauphin Aberdeen. Un bon cran en-dessous malgré sa bonne saison, Aberdeen s'est incliné déjà à 4 reprises cette saison face au Celtic (sur 4 oppositions) y compris il y a 15 jours alors que le Celtic terminait en roue libre (1-3). Par rapport à ce match, le Celtic devrait en plus retrouver dans son groupe son meilleur buteur Dembelé, attaquant de pointe des Espoirs français qui sera sans doute très demandé sur le marché estival.