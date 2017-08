25 exemptions thérapeutiques délivrées durant le Mondial 2010

HL

Comme les mecs qui passent à l'infirmerie avant le cross du collège.Les hackers des; qui ont déjà révélé des cas de dopage dans l'athlétisme ou dans le tennis, viennent de rendre public des documents médicaux concernant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud . Ces éléments révèlent que vingt-cinq joueurs ont reçu des exemptions thérapeutiques durant la compétition, c'est-à-dire qu'ils ont été autorisés pour des raisons médicales à recourir à des substances normalement illicites comme les corticoïdes, par exemple.Parmi eux, on retrouve trois joueurs bien connus du championnat de France Algérie ), Kanga Akalé ( Côte d'Ivoire ) ou encore Gaby Heinze ( Argentine ). D'autres noms bien familiers du football mondial sont également cités comme Mauro Camoranesi , Dirt Kuyt mais aussi Carlos Tévez ou Mario Gómez Et ce sont les sélections allemandes et argentines qui sont particulièrement pointées du doigt par lespuisque quatre joueurs allemands ont obtenu des autorisations d'usages et cinq du côté de l'dont quatre d'entre eux ont eu recours au même produit (Betamethasone).À noter qu'aucun champion du monde espagnol ni joueurs français n'ont été inscrits sur cette liste.