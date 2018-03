232€ à gagner avec France & Allemagne-Espagne

Combiné à prendre sur les matchs internationaux de ce vendredi. A valider avant 20h45 !

France - Colombie :

Allemagne - Espagne :

Si vous misez sur la victoire de la France et le pari "Allemagne ou Nul" dans un pari combiné, la cote atteindra :

Qualifiée en 1ere position de son groupe éliminatoires devant la Suède et les Pays-Bas, la France est dans une meilleure dynamique que son adversaire du soir. Incapable de l'emporter sur ses 4 derniers matchs de qualification (3 nuls et 1 défaite), la Colombie a soufflé le chaud et le froid en novembre (1 défaite face à la Corée du Sud et 1 victoire face à la Chine). Dans le même temps, les Bleus maîtrisaient le Pays de Galles au Stade de France (2-0) avant d'être à deux doigts de battre l'Allemagne chez elle (2-2). Très solide à domicile, la France doit s'imposer pour prendre confiance à quelques mois du Mondial.Championne du monde en titre et une nouvelle fois qualifiée avec brio lors de la campagne d'éliminatoires passée (10 victoires en 10 matchs), l'Allemagne reste sur 2 matchs en amical, 1 à Wembley contre l'Angleterre (0-0) et l'autre face à la France à domicile donc (2-2). Invaincu depuis 2015 en Allemagne, la Mannschaft reçoit l'Espagne qui reste sur un nul en Russie (3-3). Les Espagnols, qui joueront l'Argentine de Messi mardi à Madrid, gardera peut-être des forces pour cette deuxième affiche, et il n'est de toute façon jamais facile de s'imposer face à l'Allemagne chez elle. On prend le pari "Allemagne ou Nul".- 2,00 chezqui offre- 1,95 chezqui offre- 1,85 chezqui offre!!!