225€ à gagner avec Man U, Bayern Munich & Atlético

Retour de la Ligue des Champions ce mardi. On tente de quadrupler notre mise avec le 1er pari remboursé de 50€ offert par les sites de paris sportifs BetStars et Genybet

Manchester United - Benfica :

Celtic Glasgow – Bayern Munich :

Atlético Madrid – Qarabag :

Si vous misez sur ces victoires de Man U, du Bayern et de l'Atlético dans un pari combiné, la cote atteindra :

Vu l'équipe alignée au match aller, le Benfica semble avoir déjà tirer un trait sur la Champions League cette saison. Battu lors de ses 3 derniers matchs et en retard sur Porto en championnat, le club lisboète va donner sa priorité aux compétitions nationales. Toujours aussi réaliste à défaut d'être brillant, le Manchester de Mourinho devrait enchaîner une 4e victoire en 4 journées.Depuis sa reprise en main par Jupp Heynckes, le Bayern a repris la tête de la Bundesliga (3 victoires en 3 journées), est allé s'imposer à Leipzig en Coupe, et s'est remis sur le droit chemin dans son groupe de Champions League dont il doit maintenant assurer la 2e place derrière le PSG. Battu 5-0 à domicile par le PSG et 3-0 à Munich il y a 15 jours, le Celtic se trouve logiquement un bon ton en-dessous. Le Bayern peut l'emporter avec au moins buts d'écart.Piégé au match aller en Azerbaïdjan (0-0), l'Atlético doit absolument l'emporter pour espérer revoir les 1/8es de finale. Face à une équipe de Qarabaq toujours moins bien à l'extérieur, les Colchoneros devraient cette fois faire le job, mais sans doute dans un nouveau match fermé au vu des difficultés offensives des hommes de Diego Simeone. On prend la victoire de l'Atlético avec un match à moins de 4 buts.