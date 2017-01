225€ à gagner avec Arsenal, Tottenham & Burnley - Leicester

0

Arsenal - Watford :

Sunderland - Tottenham :

Burnley - Leicester :

2e de Premier League, Arsenal a remporté 6 de ses 7 derniers matchs (pour 1 nul arraché à Bournemouth toujours compliqué à jouer à l'extérieur). Avec les retours probants de Welbeck et Walcott en Cup ce week-end (succès 5-0 à Southampton), les Gunners ont encore plus de choix pour être efficaces devant. A domicile où ils restent sur 5 victoires consécutives en championnat, les hommes d'Arsène Wenger devraient enchaîner face à une équipe de Watford qui va beaucoup moins bien depuis la blessure de l'ex-Juventini Roberto Pereyra (3 points pris sur les 7 dernières journées de championnat, élimination ce week-end en Cup chez une équipe de 3e division).Juste derrière Arsenal au classement, Tottenham est également sur une belle série puisque les Spurs ont gagné 8 de leurs 9 dernières rencontres. Très difficile à jouer quand ils sont au complet, les Londoniens pourront finalement bien compter pour ce match sur Harry Kane, Danny Rose et Toby Alderweireld qui étaient un temps incertains. Les hommes de Mauricio Pochettino se déplacent ce mardi chez la lanterne rouge Sunderland qui s'enfonce un peu plus au classement (3 défaites consécutives en Premier League) et qui n'a toujours pas résolu ses problèmes d'effectif (énormément de blessés, Djilobodji suspendu, les recrues Oviedo et Gibson ne sont pas prêtes, et l'international néerlandais van Aanholt est parti).13e de Premier League, Burnley se tient hors de la zone rouge grâce à sa solidité à domicile. Après avoir été battu de très peu à Arsenal lors de la dernière journée (but à la dernière seconde sur un penalty discutable), le promu a gagné samedi son match de Cup face à une équipe de Championship, signant une 8e victoire sur ses 9 derniers matchs joués à la maison. Toujours privé de son meilleur buteur Slimani (revenu blessé de la CAN), Leicester fait perdurer son marasme en Premier League (15e au classement et 1 seul point pris sur les 3 dernières journées) où il n'a toujours pas gagné le moindre match à l'extérieur depuis le début de la saison.