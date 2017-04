224€ à gagner avec Juve, OL-Monaco & Toulouse-Nice

0

Juventus - Genoa :

Lyon - Monaco :

Toulouse - Nice :

Vainqueur de tous ses matchs nationaux joués à domicile, la Juventus accueille ce dimanche soir le Genoa, décevant 16e au classement. Dépecés cet hiver de deux de leurs meilleurs joueurs (Pavoletti à Naples et Rincon à la Juve), les Genoani ont depuis perdu pour le reste de la saison leur gardien international Perin sur blessure et leur défenseur central Izzo (suspendu pour une affaire de matchs truqués). Résultat, le Genoa est catastrophique sur cette 2e partie de saison avec notamment 10 défaites sur ses 12 derniers déplacements. De son côté, la Juve doit absolument gagner si elle veut pouvoir faire tourner le week-end prochain avant sa demi-finale aller de Ligue des Champions.Opposé justement à la Juve en demi-finale de C1, Monaco a néanmoins fait de la Ligue 1 sa priorité. Avec la victoire de Paris samedi, l'ASM doit prendre des points au Parc OL face à une équipe lyonnaise qui vient de passer 120 minutes éprouvantes à Istanbul jeudi pour arracher sa qualification en Europa League. Fatigués, les Lyonnais ont en plus perdu plusieurs joueurs dans la bataille : leur meilleur buteur Lacazette et ses acolytes Fekir et Ghezzal. Habituel titulaires en défense, Morel et Mammana ne sont pas non plus disponibles. Quasiment au complet (seul Sidibé manque toujours à l'appel du côté du 11 de départ) et plus frais physiquement, Monaco devrait repartir avec au moins 1 point de son déplacement lyonnais.Alors qu'on leur annonçait une fin de saison très compliquée, les Niçois tiennent quasiment le rythme du trio de tête de la Ligue 1. Invaincu depuis 10 matchs et seulement battu 2 fois en Ligue 1 cette saison, les Aiglons restent sur 3 belles victoires consécutives avec un fond de jeu retrouvé. En face, Toulouse n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs, et vient de perdre le week-end dernier à Guinguamp. Alors que les Toulousains ne jouent plus rien en cette fin de saison, le Gym continue de rêver à la 2e place directement qualificative pour la Champions League. Avec en plus, les retours du buteur Balotelli et du capitaine Baysse, le Gym peut continuer sur sa lancée et prendre au moins 1 point au Stadium.