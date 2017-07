222 millions sur Neymar, une affaire rentable ?

Ce qui n'était encore qu'une rumeur improbable il y a quelques jours est en train de devenir concret : Neymar pourrait bien signer au Paris Saint-Germain contre une somme de 222 millions d'euros. Un chiffre totalement fou qui laisse perplexe quant à la possibilité pour le PSG de rentabiliser ce transfert. Et pourtant, personne ne semble inquiet à ce sujet du côté du Qatar.

6

La vente de maillots ? « Une utopie »

L'argent ? Pas un problème pour le Qatar

Par Steven Oliveira

Tous propos recueillis par SO.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» , «» , «» , «» , «» . Voici un petit condensé des commentaires que l’on peut lire sur les réseaux sociaux à la suite de la publication des sommes avancées dans le transfert de Neymar au PSG. 222 millions d’euros. Soit 100 millions de plus que Paul Pogba , recordman du monde pour encore quelques jours. À la lecture de ce chiffre astronomique, auquel il faut ajouter une prime à la signature de 100 millions d’euros selon ESPN et un salaire annuel de 40 millions, il est difficilement concevable de penser que le Paris Saint-Germain puisse rentabiliser ces coûts. Pourtant, tout laisse à croire que le PSG est gagnant dans cette histoire.À chaque gros transfert, le même refrain revient en boucle : «» Or, la réalité est tout autre, croire en cela serait même «» pour l’économiste du sport Christophe Lepetit : «» De manière générale, les clubs touchent 10 à 15%, au maximum, sur chaque maillot.Prenons un maillot à 110€ - le prix du maillot du PSG étant à 85€ pour leet 140€ pour la tenue «» -, il faudrait donc que les Parisiens vendent 20 millions d’exemplaires pour ne serait-ce que rembourser le prix du transfert. Sachant que, d’après une étude de l’agence Euromericas Sport Marketing, le PSG aurait vendu 2,212 millions de maillots lors de la saison 2015-2016, le cap des 20 millions paraît difficilement atteignable en quelques mois. Et ce, même si, à lui seul, Neymar vendait près d’un million de tuniqueschaque année. Bien que dérisoires par rapport au montant investi, les revenus liés aux ventes de maillots restent tout de même non négligeables. D’autant plus que le merchandising ne se limite pas à la liquette floquée au nom du Brésilien comme le rappelle Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport : «Heureusement pour le PSG, Neymar ne leur rapportera pas uniquement de l’argent sur les ventes de maillots et de. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, le Brésilien va donc pouvoir rapporter des billets à travers ses performances sportives, comme l’explique Christophe Lepetit : «» Soit 80 millions d’euros pour le Real Madrid, après sa victoire en 2016 par exemple. Trois C1 remportées en trois ans et le prix du transfert est donc oublié. En cas de difficulté à être sacré champion d’Europe, le PSG peut toujours se consoler avec les sponsors qui vont frapper à sa porte au lendemain de l’arrivée du Brésilien : «» , détaille Jean-Baptiste Guégan.Une autre source de revenus - et pas des moindres - reste en suspens, celle du droit à l’image. D’après les dernières informations, le père de Neymar , qui aime énormément l’argent, aurait réussi à obtenir du Paris Saint-Germain 100% du droit à l’image de son fils, contre 50% au Barça. Un joli jackpot donc pour la famille Neymar quand on sait que le Brésilien toucherait rien qu’avec Nike 12 millions d’euros par saison. Pour Christophe Lepetit, cela ne fait aucun doute, si Paris laisse l’intégralité du droit à l’image au capitaine de la, il sera dans l’incapacité de rentabiliser ce transfert : «» Préférant voir le verre à moitié plein, Jean-Baptiste Guégan insiste, lui, sur l’impact de son arrivée sur le rayonnement du Paris Saint-Germain à travers le monde : «Et puis finalement, en réussissant à contourner le fair-play financier - à travers un versement du Qatar à Neymar pour qu’il paye lui-même sa clause, comme a pu le faire l’Atlético de Madrid avec Vitolo - le Paris Saint-Germain aura réussi son coup. Et ce, qu’importe la somme dépensée et les revenus perçus en retour. Auteur du livre, Jean-Baptiste Guégan déclare même que ce transfert est une affaire d’État pour le Qatar : «» Les propriétaires du Paris Saint-Germain ont donc d’autres prérogatives que de savoir si oui ou non ils vont pouvoir rembourser le transfert de Neymar . Depuis qu’ils ont trouvé la parade pour esquiver les sanctions de l’UEFA, Antero Henrique s’amuse à découvrir les montants de la clause libératoire des footballeurs. Messi ? 300 millions ? À l’année prochaine.