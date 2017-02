220€ à gagner avec Lazio Rome & Atalanta Bergame

0

Pescara - Lazio Rome :

Atalanta Bergame - Cagliari :

Beau 5e de Serie A, la Lazio s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en s'imposant à San Siro face à un Inter Milan qui restait sur 9 victoires consécutives. Si les Laziales ont évolué mercredi avec quasiment leur 11 type (les Serbes Basta et Milinkovic-Savic, de retour de blessure, étaient sur le banc), Pescara a joué le même jour et perdu face à une équipe de la Fiorentina privée de ses deux meilleurs buteurs (Kalinic et Bernardeschi). Toujours à la recherche d'une première victoire sur les terrains en Serie A cette saison, le promu devrait encore s'incliner face à une des équipes italiennes les plus solides du moment.Un point et une place derrière la Lazio, l'Atalanta fait sa meilleure saison depuis son retour en Serie A en 2011. Auteur d'un bon nul sur la pelouse du Torino le week-end passé (1-1), le club bergamesque a remporté 7 de ses 8 derniers matchs joués à domicile. 14e de Serie A, Cagliari doit sa place hors de la zone rouge à ses bons résultats à domicile. A l'extérieur en revanche, les Sardes n'ont pris qu'1 sur leurs 7 derniers déplacements. Pas trop pillé au mercato de janvier (seule la pépite Gagliardini est partie), l'Atalanta a les moyens de faire une bonne 2e partie de saison.