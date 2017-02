214€ à gagner avec la Roma, Juventus & Sampdoria-Bologne

0

Crotone - AS Roma :

Cagliari - Juventus :

Sampdoria - Bologne :

Deuxième de Serie A, la Roma a parfaitement réagi après sa défaite d'il y a 10 jours sur la pelouse de la Sampdoria, toujours compliquée à jouer à Gênes. Depuis, les Romains se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Italie et ils ont frappé un grand coup en massacrant la Fiorentina à l'Olimpico mardi (4-0). Dans le même temps, Crotone a encore été défait en milieu de semaine à domicile par la Juventus (0-2) en ne voyant que trop rarement le ballon pendant le match. Le promu, avant-dernier du classement, a ainsi concédé sa 16e défaite en 23 journées. La Roma visera, elle, sa 8e victoire en 9 matchs.Vainqueur donc de Crotone mercredi, la Juventus possède toujours 7 points d'avance sur la Roma, un bon matelas que les Bianconeri veulent conserver avant d'entamer la phase finale de Ligue des Champions dans 10 jours à Porto. Ayant fait quelque peu tourner en milieu de semaine en Calabre, Allegri a gardé son équipe-type pour ce match à Cagliari. Très bon à domicile, l'équipe sarde connaît néanmoins un coup de moins bien (1 seul point pris sur les 3 dernières journées grâce à une égalisation heureuse obtenue à la dernière minute face à Bologne à domicile) et elle s'était inclinée 5-0 à domicile face à Naples en décembre. La Juve reste sur 4 belles victoires consécutives.Remontée à la 10e place du classement, la Sampdoria reste sur deux belles victoires, obtenues face à la Roma (3-2) et contre le Milan AC (0-1). Battue une seule fois dans son antre du Luigi-Ferraris cette saison (d'un but par la Lazio), la Samp accueille une équipe de Bologne ayant joué et perdu mercredi à domicile contre des Milanais qui restaient sur 4 défaites consécutives et qui ont fini la rencontre à 9 contre 11. C'est la deuxième défaite consécutive des Bolognais après le terrible 7-1 encaissé le week-end dernier face à Naples. Solides à domicile, les Doriani devraient pouvoir prendre au moins 1 point face à une équipe de Bologne seulement 2 fois vainqueur à l'extérieur cette saison, contre les 2 derniers du classement (Crotone et Pescara).