21 bonnes raisons de préférer Monaco-Juventus au débat Macron-Le Pen

La culpabilisation étant l'un des maîtres mots de cet entre-deux tours, certains essayent sans doute de vous faire passer pour un mauvais citoyen, vous qui comptez préférer le délicieux Monaco-Juventus à l'insipide Macron-Le Pen. Rassurez-vous, vous avez raison. Et plutôt 21 fois qu'une.

Par Swann Borsellino

... parce que qui dit match surdit pas de Stéphane Guy. Et qui dit pas de Stéphane Guy dit pas de «» pour vous faire culpabiliser.... parce que le temps d'expression de Kylian Mbappe et de Bernardo Silva ne sera pas compté.... parce qu'avec Benjamin Mendy Alex Sandro et Thomas Lemar , la gauche aura plus son mot à dire à Louis II que sur France 2.... parce qu'avec Leonardo Bonucci Giorgio Chiellini et Gianlugio Buffon, la thématique de l'insécurité risque d'être vite évacuée.... parce que le seul qui a le droit de s'autoproclamer «» , c'est Kylian Mbappe. Et il va montrer à la France qu'on peut l'être en mettant le bon ballon dans l'urne.... parce que contrairement à Marine Le Pen, la Juventus passe par la case punition quand elle fait des conneries.... parce que quitte à entendre que les étrangers volent le travail des Français, autant que ça soit des étrangers qui jouent bien au foot.... parce que quitte à voir un gaucher évoluer à droite, c'est plus sympa d'admirer Bernardo Silva qu'Emmanuel Macron.... parce que Rybolovlev a fait plus que les deux candidats réunis pour apaiser les relations franco-russes.... parce que tu préfères la C1 au G8.... parce que quitte à te faire entuber par des, tu préfères encore croire aux rumeurs de Foot Mercato.... parce que quitte à faire le jeu des riches, tu préfères voter Monaco.... parce que c'est une demi-finale de Ligue des Champions et que dans la Ligue des Elections, ils n'en sont qu'au second tour.... parce que quitte à voir 90 minutes du coups bas, tu préfèreras toujours ceux de Giorgio Chiellini.... parce que tu rentres de chez l'ophtalmo et que c'est plus reposant de voir Claudio Marchisio que Marine Le Pen.... parce qu’on en serait pas là si Gigi Buffon s’était présenté.... parce que quitte à voter pour un entrepreneur, tu préfères voter Andrea Agnelli ... parce que le seul qui peut redresser cette France , c'est Leonardo Jardim ... parce que même ton pote qui «» trouve «» . Oui, même sur Facebook.... parce que quitte à entendre quelqu'un que vous n'aimez pas rabâcher que son programme est le meilleur, autant que ça soit Alexandre Ruiz.... parce qu'au fond, vous n'avez surtout pas à vous justifier. Le plaisir avant tout. Surtout en ce moment.