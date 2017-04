21 avril 2002, déjà le foot se taisait

Marine Le Pen vient de renvoyer le Front national au second tour de l’élection présidentielle, quinze ans après son père. Mais cette fois, pas de traumatisme national, pas d’indignation généralisée ni de mobilisation populaire pour sauver la République. Le catastrophisme des JT et les appels à faire barrage ont cédé la place aux jeux d’appareils et au ralliement raisonnable et raisonné à Emmanuel Macron. Le monde du foot, que l’on pouvait penser intrinsèquement hostile à ce parti, ne semble guère davantage s’émouvoir de la situation. Une attitude qui ne peut que surprendre les amnésiques. Pourtant, il suffit déjà de se rappeler sa timide réaction en 2002 pour se rendre compte que son degré de conscience politique ne reflète que rarement les espoirs ou les fantasmes qu’il suscite.

Défendre les vertus républicaines

Dédiabolisation et Mondial 1978

Par Nicolas Kssis-Martov

Nous sommes le 21 avril 2002. Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l’élection présidentielle, par la grâce d’un concours de circonstances, en particulier la multiplication des candidatures à gauche. L’Hexagone est sous le choc et les rues se remplissent de manifestants. Toutes les composantes de la société française se positionnent. Le foot est attendu, principalement les joueurs de l’équipe de France. Ils ont alors bien autre chose en tête. «, précise Yvan Gastaut, historien et enseignant à l’université de Nice.Cette EdF n’est pas seulement celle d’une génération dorée qui permet au foot tricolore d’effacer des décennies de complexe d’infériorité et d’échecs amers. Elle avait, bien malgré elle, une dimension politique, presque idéologique. «"Black Blanc Beur", prolonge Yvan Gastaut.Il est vrai que le FN avait eu du mal à encaisser la courte période d’euphorie post-98, à l’instar d’une extrême-droite toujours mal à l’aise quand l’élan patriotique ne souffle pas dans ses voiles nationalistes. Il avait dû ronger son frein. On se souvient de ces images des héros du 12 juillet, Emmanuel Petit en tête, ahuris devant les interviews de militants frontistes confiant leur incapacité à s’extasier devant ce triomphe tant espéré. Quatre ans plus tard, la réalité sociale et la vie politique avaient repris leur droit. C’est d’ailleurs ce que tenta d’expliquer fort maladroitement et de façon très réductrice Arsène Wenger à nos amis de la perfide Albion, pourtant très admiratifs de notre sélection nationale, bien davantage métissée que les: «D’une certaine façon Bernard lama, alors engagé aux côtés de Jacques Chirac, souscrivait partiellement à ce point de vue, ou du moins reconnaissait la capacité du FN à profiter de la situation. «» Il était en revanche bien seul parmi ses pairs capés à appeler à défendre les vertus républicaines de Marianne en proclamant : «» «, poursuit Yvan Gastaut. Marcel Desailly , le défenseur des Bleus, qui ne pouvait encore s’amuser sur Twitter, livra bien sûr quelques mots, qu’on aurait cru tout droit sortis d’une brochure d’un cycle de formation FFF : «» À coté du mutisme de ses autres camarades – sauf exception désormais connue comme Vikash Dhorasoo –, l’abstention assumée de Christophe Dugarry , Girondin donc à plus d’un titre, – «» – avait presque des airs de conscience politique, ou du moins d’une esquisse de réflexion. Aujourd’hui toujours, oser cette question auprès des principaux concernés vaut souvent comme seul retour le traditionnel : «Le petit monde du ballon rond a d’une certaine façon anticipé la dédiabolisation par sa prudence ou son silence. «, continue Yvan Gastaut.» Petit clin d’œil de l’histoire, car à l'époque, le Front national (fondé en 1972) avait apporté son soutien à la participation des Bleus à cette Coupe du monde dans un pays où l’on savait si bien endiguer la sédition marxiste...