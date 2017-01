206€ à gagner avec PSG, Fiorentina & Barcelone-Bilbao

0

PSG - Metz :

Fiorentina - Chievo :

Barça - Athletic Bilbao :

Toujours invaincu à domicile cette saison, le PSG s'est encore bien comporté au Parc pour la reprise, infligeant une fessée à Bastia samedi en Coupe de France (7-0) avec, entre autres bonnes nouvelles, le retour de blessure de Rabiot et le premier but de la nouvelle recrue Draxler. Dans le même temps, Metz s'est fait sortir à Lens (2-0), confirmant sa fin d'année 2016 délicate (1 seul point pris en décembre) et ses difficultés à l'extérieur (4 défaites consécutives). Bénéficiant d'un tirage au sort clément, le PSG devrait rejoindre les 1/2 finales de cette Coupe de la Ligue.Au repos forcé ce week-end (le match de la Fiorentina à Pescara a été reporté pour cause de neige), les joueurs florentins seront frais pour ce 1/8e de finale de Coupe d'Italie, compétition importante pour une Viola qui n'est que 9e de Serie A. Sur une série de 2 victoires et 1 nul contre Naples (avec une égalisation napolitaine à la dernière seconde) à domicile, les Florentins affrontent une équipe du Chievo qui reste sur 2 grosses défaites (3-1 à Rome avant Noël et 4-1 à domicile contre l'Atalanta dimanche). En championnat, la Fiorentina s'était imposée face au Chievo en début de saison (1-0).Vainqueur du match aller joué à Bilbao (2-1), l'Athletic peut espérer sortir de la Coupe du Roi un Barça en petite forme en ce début d'année (défaite à l'aller et match nul arraché dans les dernières minutes dimanche à Villarreal). Privé d'Iturraspe et Raul Garcia (expulsés à l'aller) mais avec une défense au complet, Bilbao va sans doute essayer de tenir au maximum son avantage acquis à l'aller. On ne voit pas les Basques exploser au Camp Nou au cours d'un match qui sera sans doute une nouvelle fois assez âpre. On prend le pari "Barcelone gagne par moins de 4 buts d'écart, match nul ou victoire Bilbao".Si vous misez sur les victoires du PSG, de la Fiorentina et sur le pari "Barcelone gagne par moins de 4 buts d'écart, match nul ou victoire Bilbao" dans un combiné, la cote atteindra 2,06 chez, l'idéal pour doubler sa mise sans risque en ce milieu de semaine.