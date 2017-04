203€ à gagner avec Athletic Bilbao & Malmö FF

10

Athletic Bilbao - Bétis Séville :

Kalmar FF - Malmö FF :

Vainqueur de 4 de ses 5 derniers matchs, l'Athletic Bilbao s'est relancé dans la course à l'Europa League, compétition que le club basque a joué ces trois dernières saisons. Toujours aussi monstrueux à San Mames, Bilbao n'y a perdu que 2 matchs cette saison (face au Real et contre le Barçaà, pour 18 victoires et 3 nuls. Victorieux lundi sur la pelouse d'Eibar où il est toujours compliqué de s'imposer, après avoir terrassé Las Palmas à domicile (5-1), l'Athletic Bilbao reçoit une autre équipe en délicatesse hors de ses bases, le Bétis Séville (3 défaites sur ses 4 derniers déplacements). Surtout, le club sévillan ne joue plus rien en cette fin de saison, le nul de Gijon mardi soir ayant validé le maintien des coéquipiers de Jonas Martin.Champion de Suède en titre, Malmö n'a perdu qu'un seul titulaire à l'intersaison, le vieillissant international islandais Arnason ayant été remplacé par l'international danois Lasse Nielsen en défense central. Avec une équipe solide et peu remaniée, le club a redémarré son championnat début avril pied au plancher. Après un bon nul obtenu sur la pelouse de Göteborg, Malmö a enchaîné 3 victoires consécutives. Le 4 à la suite est clairement envisageable ce jeudi puisque le leader du classement se déplace chez la lanterne rouge Kalmar qui n'a pris qu'1 point sur les 4 premières journées et qui s'est fait surclasser sur ses 2 matchs à domicile.