202€ à gagner avec le Real Madrid & l'OM

Deportivo La Corogne - Real Madrid :

OM - Angers :

Véritable machine à gagner, le Real Madrid s'est adjugé déjà deux trophées sur les deux premières semaines de la nouvelle saison. D'abord victorieux de la SuperCoupe d'Europe face à un Manchester United renforcé à l'intersaison (2-1), les Merengue ont ensuite fait très forte impression lors des deux rencontres de la SuperCoupe d'Espagne, dominant de la tête et des épaules le Barça au Camp Nou (1-3) et à Bernabeu (2-0). Le Real a un premier match de championnat à sa portée ce week-end.Toujours invaincu dans ce début de saison, l'OM a fait surtout bonne impression à domicile avec deux grosses victoires enregistrées face à Ostende en C3 (4-2) et contre Dijon en Ligue 1 (3-0). Auteurs d'un nul à l'extérieur jeudi en Europa League qui les mettent dans une bonne position pour atteindre la phase de poules de la compétition, les Marseillais sont sortis vainqueurs de leurs deux premiers matchs de championnat. Ils viseront un 3e succès d'affilée ce week-end face à des Angevins qu'on avait vu en grosses difficultés lors de la 1ere journée disputée à domicile face à Bordeaux, malgré le nul obtenu.