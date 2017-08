200€ à gagner avec PSG & FC Bâle

Paris sportifs et Pronostics

Paris sportifs et Pronostics

C'est la retour de la Ligue 1 et du foot ! Peu de matchs ce week-end car tous les championnats européens n'ont pas repris, mais tout de même la possibilité de profiter de 100€ en cash à l'inscription chez un site de partis sportifs, et de doubler sa mise...

PSG - Amiens :

Thoune - FC Bâle :

Même si Neymar ne sera qu'en tribunes lors de cette 1ere journée, il ne devrait pas y avoir trop de suspense sur ce match. Après des résultats moyens en préparation, le PSG a remporté le Trophée des Champions face à Monaco samedi dernier à Tanger (2-1). Avec l'apport d'un excellent Dani Alves, les Parisiens ont dominé le champion en titre, s'adjugeant une nouveau trophée national. Face au promu amiénois, aucun autre résultat qu'une victoire ne sera toléré pour le Paris Saint-Germain.Facile champion en 2016-2017 pour la 8e saison consécutive, le FC Bâle a en revanche démarré le nouvel exercice par une défaite chez les Young Boys Berne (2-0), son plus grand rival qui a également créé une belle surprise mercredi en éliminant le Dynamo Kiev des tours qualificatifs de C1. Pas de quoi s'affoler donc pour les Bâlois qui ont largement dominé Lucerne le week-end dernier (3-1). Face à une équipe de Thoune ayant perdu ses 2 premiers matchs, face à Zurich et face à Sion qui s'est pourtant fait éliminer lamentablement de la C3, le FC Bâle devrait enchaîner.