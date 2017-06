2001, odyssée des Bleus

Lors de l'édition 2001 de la Coupe des Confédrations, l'invincible équipe de France du début des années 2000 empoche un trophée supplémentaire avec une drôle d'équipée, à mi-chemin entre les A et les A'. Mais contrairement aux apparences, pour Roger Lemerre, l'heure n'était pas à la préparation au mondial 2002.

Testeurs par défaut

Une France qui gagne

Avant la France qui perd

Par Côme Tessier

Tous propos recueillis par CT

Quand Roger Lemerre embarque pour la Corée du Sud en mai 2001, il a des têtes inhabituelles autour de lui. Avec les Bleus, les champions du monde et champions d'Europe en titre, pas de Zinédine Zidane , pas de Barthez, pas de duo Henry-Trezeguet. À un an de la Coupe du monde, la meilleure équipe de football du moment ne se présente pas avec toutes ses meilleures armes pour disputer un tournoi qui, sur le papier, n'excite pas vraiment les médias, ni certains joueurs. C'est somme toute logique. Ce n'est que la Coupe des Confédérations qui s'annonce, à un an de la deuxième étoile brodée d'avance par Adidas sur le maillot tricolore. Une broutille.Si l'équipe ressemble à un bêta-test d'avant 2002, pour voir de près les aspirants Bleus, ce n'est pas tellement l'objectif du sélectionneur. Roger Lemerre agit sous la contrainte, comme se remémore aujourd'hui Nicolas Gillet : «» Pour le Canari, l'heure n'est alors pas à la Coupe du monde un an plus tard. La joie de la première sélection lui suffit amplement. Pour Laurent Robert , qui agite déjà sa patte gauche pour Newcastle , ce n'est pas tout à fait le même son de cloche. L'espoir de vivre un Mondial l'anime : «» À leurs côtés, Desailly, Karembeu, Vieira ou encore Djorkaeff composent l'héritage de 98.Si le groupe n'est pas le meilleur possible à l'époque, et que la motivation n'est pas à son comble non plus, les réticences sont oubliées dès l'arrivée sur le tarmac en Corée-du-sud. «, lance Nicolas Gillet. Robert confirme avoir «» . La France est à bloc. Le pays hôte en fait les frais et encaisse un sévère 5-0 d'entrée. Gillet n'apparaît sur le terrain qu'au deuxième match, pour une défaite face à l' Australie . Un souvenir logiquement mitigé. «» Pour autant, l'échec a le mérite de mobiliser tout le monde pour de bon. Roger Lemerre y va de sa colère à la pause contre le Mexique , lors du troisième match. Les Bleus retrouvent leur magie. Eric Carrière plante deux buts au retour des vestiaires. La France veut un titre de plus, et ni le Brésil , ni le Japon en finale ne peuvent l'en empêcher. L'équipe est imbattable. Mieux, les jeunes s'intègrent aisément et sont mis à l'aise par les anciens. Gillet se souvient en particulier de la mi-temps du Mexique , après l'intervention de Lemerre. «(Desailly, ndlr)Sur le papier, l'opération est donc parfaitement réussie pour Roger Lemerre , qui sait désormais qu'il a quelques remplaçants en cas de pépin. Cependant, rares sont les élus un an plus tard. De 2001, il ne reste personne en-dehors de Sagnol pour 2002. Laurent Robert en garde une certaine déception : « Roger Lemerre en a préféré d'autres, plus routiniers chez les Bleus. «» Le choix est d'autant plus regrettable que la France ne tourne pas rond sur ce mondial. Le relai avec 2001 n'est pas passé. Pour Laurent Robert , cela ne fait aucun doute, «» , celle qui a permis de gagner l'année précédente, même s'il nuance en admettant que c'est «» . En fait, selon Gillet, l'aventure n'a pas été un bon thermomètre sur tous les plans. «» Alors Coupe des Confédérations, piège à cons ? Si aucune équipe n'a encore réussi à enchaîner le trophée avec une victoire au Mondial, ceux de 2001 ne regrettent pas l'aventure. Gillet toujours : «» Laurent Robert ne dit pas autre chose : «» Un trophée comme un autre. Et une victoire qui vaut toujours mieux qu'une élimination sans saveur un an plus tard.