20 preuves que Jérémy Mathieu est meilleur que Steven Gerrard

« On se demande comment Jérémy Mathieu peut porter le maillot de Barcelone. » Consultant pour BT Sport lors du match aller entre la Juventus et le Barça, Steven Gerrard a fait parler sa classe légendaire. Étonnant quand on sait que le gaucher catalan est largement au-dessus de l’enfant de Liverpool. La preuve.



Par Swann Borsellino

... parce que pour être mauvais avec le Barça , il faut déjà avoir le courage de partir de son trou paumé du nord de l’ Angleterre . Et pas pour aller se dorer la pilule en Californie, hein.... parce que quand on est lent comme la mort, on ne fait pas mal aux gosses qui font du vélo. Même quand on les renverse.... parce que l’avantage d’avoir une caravane accrochée au cul, c’est qu’on ne glisse jamais. Bah ouais, ça leste.... parce que c’est beaucoup plus classe de faire marquer Francileudo Santos que Luis Suárez ... parce qu’on n'a pas de nouvelle du quadruplé championnat, Coupe d’ Espagne , Ligue des champions, Coupe du monde des clubs de Steven Gerrard ... parce que même dans le rôle de l’Anglais, Jérémy Mathieu est plus crédible que Steven Gerrard . Oui, Jérémy est roux et fils de tenanciers de bar.... parce qu’en six sélections avec l’équipe de France, Jérémy Mathieu a autant gagné que Steven Gerrard en 114 capes avec l’Angleterre.... parce que jusqu’à preuve du contraire, on n’a jamais fait mieux que l’équipe de France A’.... parce que Jérémy Mathieu ne va pas en boîte, donc de toute façon, il ne peut pas être... parce que Jérémy Mathieu n’aura pas besoin depour écrire son autobiographie : il n’en écrira pas.... parce qu’être troisième avec le Toulouse FC d’Élie Baup, c’est plus fort que d’être second de Premier League avec Houllier, Benítez et Rodgers.... parce que Jérémy Mathieu ne simule pas.... parce que Jérémy Mathieu est la légende de Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, alors que Steven Gerrard n’est que la deuxième légende de Whiston, ville de naissance de Melanie C, des Spice Girls.... parce que contrairement à Steven Gerrard, Jérémy Mathieu a un fils qui s’appelle Kylian et que ce n’est pas l’Anglais qui aurait pressenti le prénom du futur Ballon d’or.... parce que Steven Gerrard n’a jamais réalisé deen évoluant aux côtés d’Adil Rami en défense centrale.... parce que Jérémy Mathieu trouve que c’est trop facile de marquer sur penalty.... parce que la mystique autour du numéro 8 est un peu surfaite. Si Jérémy Mathieu ne l’a jamais pris, c’est par respect pour Fabien Boudarène.... parce que Luis Suárez a plus gagné avec Jérémy Mathieu qu’avec Steven Gerrard ... parce que Jérémy Mathieu a beau être lent, il court plus vite que Steven Gerrard.... parce que c’est le pied gauche qui compte dans le foot.