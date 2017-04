18 mois de suspension pour Joey Barton !

4

My response to the FA's sanction and for transparency the table of bets involved. https://t.co/U4H6ByhVcd — Joseph Barton (@Joey7Barton) 26 avril 2017

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Violences, insultes, menaces, conduite sans permis... Le parcours de Joey Barton ressemble plus à celui d'un homme qui a besoin de l'aide de Pascal Soetens qu'à celui d'un footballeur professionnel.Dernier épisode de la saga, des paris illicites sur des matches, 1260 exactement entre 2006 et 2016. Le règlement de la Fédération est pourtant strict et clair, un joueur n'a pas le droit de parier sur le football. Dans un communiqué publié ce mercredi 26 avril, la FA a donc condamné le milieu de Burnley à 18 mois de suspension et 35 000 euros d'amende.Le joueur va faire appel de la condamnation pour réduire la durée de sa suspension. Dans un très long communiqué, Barton reconnaît avoir parié. Il parle surtout de son addiction au jeu qu'il dit combattre, documents médicaux à l'appui.En tout cas, si la condamnation reste inchangée, il ne pourra pas revenir avant octobre 2018. Il aura alors 36 ans. Barton ne sera alors plus loin de la fin. Et pourra désormais assouvir son vice du jeu en toute légalité.