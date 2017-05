1600 supporters lyonnais à Amsterdam

0

Cette fois-ci, les fans despourront se déplacer.La demie-finale de Ligue Europa entre Lyon et l' Ajax , c'est ce soir à 18h45. Et en plus de Lacazette et Tolisso qui reviennent dans le groupe , la formation de Bruno Génésio aura le soutien de nombreux fans à Amsterdam.L'Amsterdam ArenA affiche complet pour cette rencontre, tout comme le parcage visiteur où les lyonnais seront 1600. 1300 tickets ont été réservés dans le parcage visiteur et en VIP, et un avion a été loué par l'OL pour les proches des joueurs. Sans compter les 300 Rhodaniens qui seront donc présents dans les diverses tribunes de l'ArenA, et tous les autres qui regarderont le match depuis les magasins de café du centre ville.