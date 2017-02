150 millions d'euros pour les clubs européens

0

Les étrennes de fin d'année sont arrivées avec un peu de retard.Comme après chaque Euro, l'association des clubs européens (ECA) a versé un petit quelque chose aux clubs ayant fourni le contingent des participants aux qualifications et à la phase finale du championnat d'Europe. Pour cette édition, ce ne sont pas moins de cent cinquante millions d'euros, issus des bénéfices du tournoi, qui seront répartis entre 641 clubs des cinquante-quatre fédérations que compte l'UEFA.Concrètement, chaque club dont un joueur a joué dix matchs de qualification touche 4300 euros par match effectué. Pour les équipes passées par les barrages, la cagnotte descend à 3500 euros. Concernant les matchs du tournoi, les primes oscillent entre 2400 et 7200 euros par joueur et par match joué, selon la valeur du coefficient du championnat national.Assez de chiffres, venons-en aux faits. Dans le top 10 des clubs les plus grassement rémunérés, on retrouve des italiens, des anglais et un allemand. La Juventus est la grande gagnante avec 3,5 millions d'euros perçus. Liverpool (3,4 millions) et Tottenham (3 millions) complètent le podium. Le premier club français est le PSG, avec 1,3 million d'euros perçus. Globalement, l'Angleterre est la nation qui a le plus bénéficié de cette répartition, avec un montant total de 38,3 millions d'euros.En 2012, la manne atteignait cent millions d'euros. En 2020, ce sera le double. De quoi convaincre les équipes réticentes à lâcher leurs joueurs pour les joutes internationales.