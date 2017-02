13 500 euros d'amende pour Icardi

0

JD

Les ultras italiens ont beau avoir la vie dure, ils restent un monument inattaquable.L'épilogue de la longue polémique qui opposait le capitaine de l' Inter Milan Mauro Icardi , auxest sur le point de prendre fin. Exactement comme elle avait commencé : minablement. Rappel des faits : au mois d'octobre 2016, Icardi sort son autobiographie et un passage sur les supporters de l' Inter lui vaut une volée de bois vert. L'Argentin n'y va pas avec le dos de la cuillère et ses propos lui sont amèrement reprochés, tant en tribune que par sa hiérarchie, qui ne plaisante pas avec les ultras.Cette semaine, c'est la Fédération italienne (FIGC) qui est montée au créneau. Celle-ci a condamné le capitaineà 13 500 euros d'amende pour des «» , tenus sur un ton «» . Un soutien inattendu dont le club milanais a également fait les frais, puisque la FIGC l'a également condamné à une amende de 6500 euros.Icardi avait déjà exprimé ses regrets en déclarant avoir écrit le passage incriminé «» .Et pas celui du buteur, hein.