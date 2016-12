1260 paris en dix ans pour Joey Barton

3

Joey Barton has been charged for misconduct in relation to betting: https://t.co/ne3wrCGD6Q — The FA (@FA) 23 décembre 2016

L'idylle avec Burnley n'aura duré que trois jours.Alors qu'il s'est fait licencier des Glasgow Rangers après seulement six mois en Écosse, Joey Barton avait trouvé en Burnley une solution de rechange pour le reste de la saison . Problème, alors qu'il n'a toujours pas joué le moindre match avec les, le milieu anglais de trente-quatre ans se retrouve déjà au milieu d'une sale affaire de paris illicites.Déjà accusé par la Fédération écossaise en septembre dernier d'avoir parié contre le Celtic en Ligue des champions , Joey Barton serait en réalité un expert en la matière. Alors qu'il est scrupuleusement interdit aux joueurs évoluant en Angleterre de parier, Joey Barton aurait tenté pas moins de 1260 paris entre le 26 mars 2006 et le 13 mai 2016. La Fédération anglaise a ouvert une enquête et l'ancien joueur de l'OM a jusqu'au 5 janvier prochain pour s'expliquer.Et sinon Joey, quand est-ce qu'on arrête les conneries ?