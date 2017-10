12 matchs de suspension pour avoir critiqué le district de Moselle

JB

Tolérance zéro.Sébastien Guyot fréquente plus les terrains de district que de Ligue 1. Mais en matière de sanction disciplinaire, ce licencié à l'UL Plantières est visiblement au même niveau que ses homologues professionnels. Aujourd'hui, il continue de subir les conséquences d'un acte survenu en fin de saison dernière, comme le rapporteÀ l'époque, notre homme porte également la casquette d'entraîneur des U17 du club, et après un match interrompu pour envahissement de terrain, il s'était lâché sur la décision des instances de déclarer son équipe perdante : «» .Ces derniers ne se sont pas faits prier et, appliquant le règlement à la lettre, ont annoncé une sanction de douze matchs de suspension pour le défenseur de 27 ans. «, explique Sébastien.Son appel ayant été rejeté, le joueur purgeait hier son quatrième match de suspension, et ses coéquipiers, solidaires, ont arboré un tee-shirt #JesuisGuyot.Pendant ce temps-là, Jean-Michel Aulas continue d'allumer la terre entière sur la twittosphère