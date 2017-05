11e titre d'affilée pour l'OL féminin

0

Nos Féminines sont officiellement championnes de France pour la 11ème fois consécutive !!! 🔴🔵 pic.twitter.com/ZHfYbnqQuB — Olympique Lyonnais (@OL) 8 mai 2017

Trop facile.Cet après-midi, les Lyonnaises accueillaient Soyaux pour le compte de la 20journée. Et comme bien souvent, les joueuses de l'OL se sont baladées. Grâce, entre autres, à des doublés d' Alex Morgan, Eugénie Le Sommer et Ada Hegerberg, Lyon s'est finalement imposé sur le très large score de 9-0. Une victoire qui sacre officiellement le club de Jean-Michel Aulas pour la onzième fois consécutive. A deux journées de la fin, Montpellier est désormais à huit points du leader lyonnais et ne peut recoller.Les Lyonnaises ont encore une finale de Coupe de France et une finale de Ligue des champions à disputer, à chaque fois face au PSG