100 buts pour Messi en Ligue des Champions

C'est une barre symbolique, mais qui fait assurément sa petit impression pour briller en société dans une soirée entre footballeurs.En inscrivant un doublé ce mercredi soir face à Chelsea , en huitièmes de finale retour, Lionel Messi a inscrit ses 99e et 100e but en Ligue des Champions. L'Argentin devient ainsi le deuxième joueur de l'Histoire à passer la barre des 100 dans la compétition reine, après l'inévitable Cristiano Ronaldo , qui l'avait franchie en avril 2017 (et qui en est désormais à 118).Messi avait inscrit son tout premier but en Ligue des Champions le 2 novembre 2005, lors d'une victoire 5-0 du Barça face au Panathinaikos . Les 99 suivants seront inscrits en 122 matchs, soit une moyenne de 0,81 but par match dans la compétition. Avec, au menu, un quintuplé (contre Leverkusen), un quadruplé (contre Arsenal ), cinq triplés et 21 doublés (en comptant celui de ce soir).Inutile de préciser que les 100 caramels ont tous été inscrits sous le maillot du Barça , hein.