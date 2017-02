100 000 euros d'amende pour Dortmund

0

AL

Les meilleurs supporters sont parfois les plus pourris. Lors du choc contre Leipzig le weekend dernier, les supporters des Jaune et Noir avaient proféré des chants insultants et affiché des banderoles hostiles aux supporters adverses La réprimande est tombée ce vendredi : les procureurs de la fédération allemande de football ont requis une amende de 100 000 euros envers le club d'Ousmane Dembélé. Le BVB devrait aussi être forcé à un huis clos partiel : les procureurs veulent que lareste vide pendant une rencontre. «» , a déclaré Anton Nachreiner, président du comité de contrôle de la fédération allemande. Le club de la Ruhr a jusqu'à lundi pour aller en appel.Par ailleurs, des incidents avaient également éclaté, avant le match, dans la ville même. Comme ceux-ci ont eu lieu hors du stade, la fédération allemande n'en a pas tenu compte puisqu'elle ne peut pas tenir le Borussia pour responsable.Ce n'est pas la première fois que les supporters se font remarquer. Dortmund était déjà condamné à un huis clos partiel avec sursis, pour des faits précédents lors de rencontres contre Mainz et Hoffenheim Le mur jaune est devenu le mur de la honte.