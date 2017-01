10 997 matchs ont dérapé en 2015/2016

0

10 997. C'est très exactement le nombre de rencontres durant lesquelles ont été recensés des actes de violence ou d'incivilité la saison dernière en France Si ce chiffre est impressionnant, il reste à relativiser. Selon le rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), publié ce jeudi, cela représente seulement 1,4 % des matchs joués au cours de la saison 2015-2016. La majorité des rencontres (775 000) se sont donc déroulées sans le moindre incident. Parmi les incivilités recensées, la majorité concerne des coups et des brutalités (38%), ainsi que des propos grossiers et injurieux (37%), les incidents de nature raciste restent marginaux, 62 matchs ayant connu ce type d'événement l'an dernier (0,6%).Pour réaliser son rapport, l'ONDRP s'est appuyé sur le travail de l’Observatoire des comportements, un outil mis en place par la FFF dans chaque district pour que tout incident ayant lieu lors d'un match soit reporté par voie électronique. Seul souci, son application est très variable selon les districts. Ainsi dans l'étude, c'est près de douze d'entre eux qui n'ont pas pu être pris en compte, faute de données suffisantes.