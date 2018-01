1/2 finales de Coupe de la Ligue : le PSG pour Rennes !

210

Les boules ont parlé.À Miss France , quand il ne reste plus que quatre candidates, on attend l'enveloppe de l'huissier avec Jean-Pierre Foucault pour savoir dans quelle ordre elles sont classées. Dans le football, on préfère faire un bon vieux tirage au sort pour savoir qui affrontera qui dans le dernier carré. Quel système est le plus juste ? Chacun aura son opinion, toujours est-il qu'on connaît désormais les deux affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue.Manque de pot pour les Rennais, c'est eux qui défieront le PSG , vainqueur d' Amiens ce mercredi soir. Et la dernière fois que Rennes a accueilli les Parisiens au Roazhon Park, ça avait été un peu compliqué pour les Bretons… Vous l'avez compris, perspicaces que vous êtes, l'autre affiche opposera donc Monaco et Montpellier Rendez-vous les 30 et 31 janvier prochains pour voir tout ce petit monde en action.Stade rennais - Paris Saint-GermainAS Monaco Montpellier Hérault Sport Club