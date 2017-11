​Amiens enchaîne son troisième succès de suite

Amiens SC (4-2-3-1) : Gurtner - Cissokho, Dibassy, Gouano, Avelar - Monconduit (Ielsch, 73​e​), Zungu - Cornette (Manzala, 66​e​), Kakuta, Gakpé - L.Traoré (Adenon, 86e​). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Dijon (4-3-3) Reynet - Rosier, Yambéré, Djilobodji, Haddadi - Abeid (Amalfitano, 78​e), Balmont (Saïd, 56​e​) - Kwon, Tavares, Sammaritano (Jeannot, 81​e​) - Tavares. Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

On n’arrête plus les Picards, invaincus depuis le 14 octobre.Face à Dijon Amiens a enchaîné sa troisième victoire en dix jours. Gaël Kakuta a ouvert la marque sur coup franc, bien aidé par la tête de Djilobodji dans le mur. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio égalisent ensuite au terme d’une jolie action collective conclue par le Sud-Coréen Kwon.1-1 à la mi-temps, mais Amiens reprend l’avantage au retour des vestiaires. Serge Gakpé sert Quentin Cornette au deuxième poteau, et l’attaquant de 23 ans, formé à Montpellier , s’y prend à deux fois pour tromper Baptiste Reynet Amiens s'impose finalement 2-1, dans la douleur et après avoir fait le dos rond face aux assauts bourguignons en fin de match. Avec ce succès, le promu grimpe provisoirement à la septième place, à deux points de Nantes et du Stade Malherbe de Caen . Elle est là, la bonne surprise de la saison.