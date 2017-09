Ødegaard annonce sa prolongation au Real Madrid

1

Qui se souvient ?Lors du mercato hivernal de 2015, Martin Ødegaard débarque en grande pompe de Strømsgodset en Norvège pour rejoindre lade Zinédine Zidane . Il devient rapidement le centre d’attentions de la presse espagnole et européenne.Ça sentait le pétard mouillé et ça n’a pas loupé. Bien qu’il devienne le plus jeune joueur de la Maison-Blanche à commencer un match de Liga, contre Getafe pour l’ultime journée de l’édition 2015/2016, Ødegaard ne s’impose pas et part en prêt au SC Heerenveen en janvier dernier.C’est en Eredivisie qu’il commence à monter en puissance, puisqu'il fait partie intégrante des plans de jeu de son entraîneur Jurgen Streppel. Titulaire lors des trois derniers matchs de son club, Ødegaard l’a été également avec la sélection U21 de Norvège ce mardi. C’est après son match que le milieu de 18 ans a annoncé àqu'il prolongeait son contrat au Real Madrid Il n’a en revanche pas révélé le nombre d’années de prolongation, lui qui était initialement lié jusqu’en 2018. «» , annonce-t-il alors que le Real Madrid n’a pas encore confirmé.Ødegaard sa place.