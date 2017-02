¡ Bienvenida Marcelo Bielsa !

Sauf incroyable retournement de situation – dont il est capable – Marcelo Bielsa devrait faire son retour en Ligue 1, à Lille, dès la saison prochaine. Une bonne nouvelle, assurément.

(...)» La démarche d’autiste prêt à exploser dans une crise de colère dans le vestiaire marseillais est contenue pour se transformer en une rage de vaincre intérieure qu’il veut transmettre à ses hommes. Ce dimanche 15 mars 2015, après un match nul pour le moins contestable contre l’Olympique lyonnais, avec ces mots si particuliers, la personnalité de Marcelo Bielsa s’exprime pleinement. Entre humilité, charisme, génie, folie et névroses. Un personnage qui a indéniablement bousculé toute la Ligue 1 en quelques mois.Lors de la saison 2014-2015, un OVNI a débarqué sur un banc de Ligue 1, celui de l’ Olympique de Marseille . Un début d’exercice exceptionnel aussi bien sur le fond que sur la forme, avec des résultats au rendez-vous et un jeu déployé proche de la perfection. Un dénouement décevant à la quatrième place avec des matchs brouillons et une équipe désorganisée. Et un départ en claquant la porte sur un coup de tête alors qu’il était adulé par les supporters. Voilà le bilan de l’Argentin en Ligue 1, créant ainsi deux clans. Ceux qui retiennent l’image d’un déséquilibré irrespectueux et vénal, qui s’entête dans une méthode dépassée demandant beaucoup trop d’efforts dans un football en perpétuelle recherche de sécurité ; et ceux qui continuent d’entretenir le mythe d’un entraîneur parfait, inspirant, capable de magnifier tout un effectif sans se soucier des dommages collatéraux. Mais comme bien souvent, les extrêmes ont tort, aveuglés par la haine et le mépris, ou par l’amour inconditionnel et la passion. Comme la vertu, la vérité se trouve dans le juste milieu.Dimanche, quelques jours après la nomination de son ancien adjoint Franck Passi au poste d’entraîneur pour la fin de saison, le LOSC a officialisé l’accord entre le club et Marcelo Bielsa pour sa venue à partir du 1juillet. Et il faut s’en réjouir.de retour en Ligue 1, c’est l’assurance de revoir du beau jeu, porté sur l’offensive et le pressing tout terrain. Un état d’esprit qui manque terriblement à un club qui a pourtant longtemps été un fervent défenseur d’une philosophie ambitieuse, et qui ne pourra de toute manière pas lui faire de mal.C’est l’assurance d’avoir un coach qui parle de football en conférence de presse plutôt que de se plaindre de l’arbitrage, du calendrier et de l’état des pelouses. Bref, c’est l’assurance de retrouver un véritable personnage, avec sa glacière et son survêtement. Même si ses défauts risquent d’en faire criser plus d’un à juste titre, la venue de Marcelo Bielsa prouve aussi que depuis quelques saisons, la Ligue 1 est capable d’attirer des protagonistes importants et charismatiques du football mondial. Pour toutes ces raisons, bienvenue à toi, Marcelo